Jan Smit moet weer extra rust nemen: concert in Oktoberhallen weer uitgesteld, organisator teleurgesteld Nele Dooms

29 januari 2020

13u41 0 Lebbeke Er is alweer slecht nieuw voor de fans van de Nederlandse zanger Jan Smit. De artiest moet weer extra rust nemen en richt zich voorlopig enkel op het Eurovisie Songfestival. Hij maakt zijn agenda leeg tot dan. En dat heeft ook zijn gevolgen voor het concert dat Jan Smit zou geven in de Oktoberhallen van Wieze. Dat werd al eens verplaatst en kan nu weer niet plaatsvinden. “Er is geen annulatie, maar wordt verzet naar juni”, benadrukt organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events. Die reageert erg teleurgesteld op de gang van zaken.

Het concert van zanger Jan Smit in de Oktoberhallen van Wieze zou normaal in november al plaatsgevonden hebben. Maar de artiest was toen zijn stem kwijt, zodat het concert, dat deel uitmaakt van een tournee met live band, op het laatste nippertje geannuleerd moest worden. Het optreden in Wieze zou een primeur in Vlaanderen geweest zijn. Maar voor organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events uit Denderhoutem zat er niet anders op dan het concert te verplaatsen. Een nieuwe datum werd geprikt voor 1 maart. De verwachte tweeduizend bezoekers werden in allerijl verwittigd.

Zopas is echter gebleken dat ook het concert van maart in de Oktoberhallen niet zal kunnen plaatsvinden. Net als dat in Hasselt op 9 februari. Jan Smit maakt zijn agenda leeg tot en met het Eurovisie Songfestival, omdat zijn lichaam te vermoeid is. De mededeling stond woensdag op diens Facebook en Instragram pagina te lezen. “Er zit dus niets anders op dan het concert opnieuw te verplaatsen”, zegt Wiggeleer. “Dit is zeker geen annulatie en alle tickets blijven geldig. Iedereen wordt verwacht op de nieuwe datum en die is zondag 21 juni.”

Organisator Wiggeleer heeft al betere tijden gekend. Hij reageert heel teleurgesteld op de omstandigheden. “Twee keer slecht nieuws op korte tijd, met alle rompslomp die er komt bij kijken”, zegt hij. “Dit is in België nog bijna nooit gebeurd. De voorbije maanden ging heel veel energie naar voorbereidingen voor het concert dat verplaatst was naar maart. Er hingen ook al massa’s nieuwe affiche’s. De plakploeg was effectief deze week nog aan het plakken. Opnieuw is dat allemaal verloren moeite en kosten. Alle respect voor de gezondheid van de zanger, maar voor mij betekent dit heel moeilijke tijden. Ik hoop dat er enig begrip komt van mensen die een ticket hebben. Het blijft de bedoeling om van het concert van Smit één groot feest te maken.”

Er zijn voor het concert van 21 juni nog tickets te verkrijgen. Info: www.jeroenevents.be.