Jan Smit is stem kwijt: concert in Oktoberhallen uitgesteld Nele Dooms

15 november 2019

15u30 0 Lebbeke Het concert van zanger Jan Smit deze vrijdagavond in de Oktoberhallen van Wieze kan niet doorgaan. De artiest is zijn stem kwijt, zo laten de organisatoren van de avond weten.

Smit is dit najaar met zijn live band op tournee door Vlaanderen. Bedoeling was dat hij daarbij ook Lebbeke zou aandoen. Daarvoor waren de Oktoberhallen in Wieze uitgekozen. Het was de allereerste keer dat Jan Smit deze streek met zijn live band zou aandoen. Organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events had daarmee een primeur te pakken.

“De zaal staat helemaal klaar, maar we vernamen net dat het concert jammer genoeg niet kan plaatsvinden door stemproblemen bij Jan Smit”, zegt Wiggeleer. “Er zit niets anders op dan de show uit te stellen.” Er werden vrijdagavond zo’n tweeduizend bezoekers verwacht in Wieze. Die zullen nu hun ticket allemaal kunnen omruilen voor een nieuw concert op zondag 1 maart om 15 uur. “Wie dit dag verhinderd is, zal zijn ticket terugbetaald krijgen. We zoeken naar een oplossing voor iedereen”, benadrukt Wiggeleer. Info: www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56.