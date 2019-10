Jacques Vermeire brengt eerste nieuwe show met Luc Verschueren ook in Oktoberhallen Nele Dooms

10 oktober 2019

17u27 1 Lebbeke De nieuwe show van Jacques Vermeire en Luc Verschueren zorgt al volop voor totaal uitverkochte zalen overal in Vlaanderen, maar wie wil kan de vedetten ook hier in de regio aan het werk zien. Eenmalig zullen Jacques en Luc in de Oktoberhallen van Wieze op het podium staan.

Van oktober tot eind januari gaat Jacques Vermeire op tournee met ‘#Van7tot77’, zijn zevende zaalshow. Daar hoort een comeback van het oerduo Vermeire-Verschueren bij. Voor het eerst in een kwarteeuw staan de twee opnieuw samen op de planken. In #Van7tot77 kruipt de goeroe van de Vlaamse lach opnieuw in de huid of het vestje van allerlei hilarische typetjes, zoals Fonske Verzele, een porno-acteur, een Waalse polyglot, een broeder uit het Vaticaan, DJ de Rudy, twijfelaar Pol, een stadionomroeper en natuurlijk ook Mon Peeters, Jeanke De Visser en Kevin Vermeulen.

De enige extra show in de ruime regio is voorzien in de Oktoberhallen. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari om 20.15 uur. De show duurt twee keer een uur. Tickets kosten 29 euro en zijn nu al beschikbaar. Info en reservatie: jeroenevents@telenet.be of 0486/996.156.