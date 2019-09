Inwoners helpen bloembollen planten voor kleurrijke graspleinen aan De Biekorf en meer biodiversiteit Nele Dooms

15 september 2019

09u39

Natuurliefhebbers uit Lebbeke verzamelden zaterdagochtend aan Cultuurcentrum De Biekorf in het hartje van de gemeente om er bloembollen te planten. De actie was een initiatief van Natuurpunt afdeling ‘s Heerenbosch en de Milieudienst van de gemeente. Hiervoor werden eerder al zakjes bloembollen uitgedeeld. “Tijdens de ecomarkt Natur-L van Velt en Eva Dendermonde konden kinderen tot twaalf jaar jaar een bezoekje brengen aan de stand van Natuurpunt en daar bloembollen krijgen. Meteen werden ze dan uitgenodigd om die op zaterdag 14 september te gaan planten op de graspleinen aan De Biekorf”, zegt Lieven De Smet van Velt. De plantactie kadert binnen het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan GNOP van Lebbeke, dat een prioriteit maakt van meer biodiversiteit. Voorjaarsbloeiers uit bloembollen zijn immers heel goed voor bijen en andere insecten. Mooi meegenomen is meteen dat de omgeving van De Biekorf er volgend voorjaar een pak kleurrijker zal uitzien door een heuse bloemenpracht.