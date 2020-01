Incar zoekt jongens en meisjes voor nieuwe dansgroepen Nele Dooms

28 januari 2020

Dansgroep Incar van Lebbeke gaat op zoek naar jongens en meisjes van twaalf jaar of ouder om een nieuwe meisjes- en jongensgroep mee te vormen. Die start vanaf februari. “Wie niet kan stilzitten op muziek, is welkom”, klinkt het. Bovendien is Incar ook op zoek naar jongens ouder dan zes jaar voor haar aparte werking “Jump”. Die is bestemd voor jongens die gek zijn op muziek en bewegen. Wie hiervoor nieuwsgierig is, kan elke zaterdag om 13 uur bij Incar terecht. De Lebbeekse dansgroep bestaat al ettelijke jaren en wist in die periode een stevige reputatie op te bouwen. “Nieuwkomers zijn altijd welkom om de toekomst te verzekeren”, klinkt het. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@incar-dansspektakel.be. Info: www.incar-dansspektakel.be.