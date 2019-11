Incar Dansspektakel en Fanfareorkest gaan Franse toer op met live muziek en dans Nele Dooms

18 november 2019

16u13 1 Lebbeke Alors on Danse. Zo heet een gloednieuwe productie waarvoor Incar Dansspektakel en het Fanfareorkest van Lebbeke de handen in elkaar slaan. De dansers en muzikanten gaan met de mix van live muziek en dans de Franse toer op. “De Podiumzaal van De Biekorf wordt omgetoverd tot gezellig Frans terrasje”, klinkt het.

Met een nieuwe show is het Lebbeekse Incar Dansspektakel niet aan haar proefstuk toe. De dansgroep, ondertussen al ruim zestig jaar actief, groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde in het Vlaamse cultuurlandschap, werd al diverse keren bekroond en zelfs uitgeroepen tot Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. “Van de opvoeringen die we brengen, weet iedereen ondertussen dat die een totaalspektakel zijn met een combinatie van vernieuwende choreografieën, showkledij, een wervelende lichtshow”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “Voor een nieuwe show doen we daar nu nog maar eens een schepje bovenop. Dat lukt dankzij een samenwerking met het Fanfareorkest Lebbeke.”

Het Fanfareorkest houdt er ondertussen ook al een traditie van vernieuwing op na. “We spelen in niet zo groot formaat, veelal op dorpsevenementen”, zegt voorzitter Pietro Van Seghbroeck. “We schuwen daarbij de klassieke muziek niet, maar brengen ook nummers van bijvoorbeeld Bruno Mars, Glenn Miller en Taylor Swift. Als er een feestje is, dan zijn we er graag bij. Een samenwerking met Incar zagen we dus meteen zitten. Live muziek en dansers, dat kan alleen maar ambiance geven.”

Geïnspireerde opvoering

De samenwerking resulteert in een Frans geïnspireerde opvoering. “Het publiek moet geen normaal concert enerzijds of gewone dansvoorstelling anderzijds verwachten”, zegt Putteman. “We beloven een hedendaagse mix van live muziek en dans. We grijpen hiervoor niet alleen naar bekende Frans klassiekers, maar zorgen ook voor een mooie afwisseling met Franse hits van de jongste jaren.”

Om het extra gezellig te maken, worden de tribunes in de Podiumzaal van De Biekorf niet uitgerold. In de plaats worden tafeltjes en stoelen voorzien in aangepast decor dat de sfeer van gezellige Franse terrasjes moet oproepen. Om het plaatje compleet te maken wordt het publiek tijdens de voorstelling verwend met een kaasplank en een glaasje wijn.

Voorstellingen van Alors on Danse vinden plaats op vrijdag 22 november en zaterdag 23 november, telkens om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info en reservatie: 052/412.416 of via www.incar-dansspektakel.com.