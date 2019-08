Inbrekers focussen zich op gsm’s en laptops in Lebbeke Koen Baten

19 augustus 2019

15u22 5 Lebbeke Op een kleine week tijd hebben inbrekers in de Kakemansstraat en de Klein Antwerpenstraat verschillende gsm-toestellen en laptops gestolen uit woningen. De diefstallen gebeurden vorige week. “De daders hebben toegeslagen op vier locaties in de Kakemansstraat en twee locaties in de Klein Antwerpenstraat", zegt commissaris Kris Collaert.

“Op een van deze locaties ging het om een fiets, maar we weten nog niet of dit verband houdt met de andere diefstallen", klinkt het. De daders focussen zich in de eerste plaats op de smartphones en de laptops. Ook in andere politiezones zou er een stijging waar te nemen zijn van dit soort diefstallen. Een spoor naar de daders is er op dit moment nog niet, maar de politiezone is bezig met een onderzoek. Ook het parket is op de hoogte van de zaak. “We gaan kijken of we via de computers kunnen traceren wie er achter de feiten zit”, aldus Collaert. Ook in de buurt waar de inbraken werden gepleegd, is er verhoogde waakzaamheid van de politie. Er zijn meer patrouilles, ook in burger, die een oogje in het zeil houden.