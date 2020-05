Inbreker aan de haal met minstens 1.000 euro wisselgeld bij Vijvers De Mars Koen Baten

14 mei 2020

18u16 21 Lebbeke In de nacht van woensdag op donderdag heeft een man ingebroken bij Vijvers De Mars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. De dader forceerde een raam in de zaak waardoor hij naar binnen kon kruipen. De feiten werden gefilmd. “We hopen dat iemand de man herkent of weet wie het is”, zegt mede-zaakvoerder Angelo De Mars.

De feiten speelden zich af omstreeks 1.00 uur ‘s nachts. Op de beelden is te zien hoe een man met een pet op het gebouw naar binnen kruipt. “Hij forceerde daar eerst het raam dat ook schade heeft opgelopen", klinkt het. Daarna loopt de man met een zaklamp naar de kassa en gooit hij het geld in een plastic zak. “Het wisselgeld was net aangevuld die dag, waardoor de man toch een mooie som van meer dan 1.000 euro heeft buitgemaakt", klinkt het. “Daarbovenop dan nog eens de schade aan onze zaak", zucht Angelo.

Het is niet de eerste keer dat de zaak dieven over de vloer krijgt. Zes jaar geleden werd er ook al eens ingebroken bij hen, toen op een gelijkaardige manier. “Dat gebeurde toen ook in de meimaand en was twee keer op korte tijd. De daders werden toen gevat door het alarmsysteem dat afging”, klinkt het.

De zaak verwittigde ook de politie die ter plaatse kwam om een onderzoek op te starten, maar de dader is nog niet gevat. Wie meer weet over de persoon of hem herkent kan contact opnemen met de politie van Lebbeke/Buggenhout.