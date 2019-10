IN BEELD: Zo vieren ze in Wieze de Oktoberfeesten met liters bier, muziek en dolle ambiance Nele Dooms

20 oktober 2019

11u49 0

Potten Wieze Festbier, dolle ambiance en lederhosen. Het zijn de ingrediënten geworden van een tweede editie van de Oktoberfeesten in Wieze. Na meer dan dertig jaar werden die vorig jaar weer tot leven geroepen en met succes. Een eerste editie was al een voltreffer en ook dit weekend verzamelden duizenden in de Oktoberhallen van Wieze voor wat “hét feestje van het jaar” genoemd werd. “Geef dit nog een jaar of twee en ze komen van over heel Europa weer naar Wieze afgezakt om dit mee te maken”, lieten feestvierders zich ontvallen. “Je voelt dat de traditie van de aloude Wiezefeesten hier nog in de lucht hangt.” Het gebeuren bracht alvast jong en oud aan het feesten. Zowel vrijdag als zaterdag zat de sfeer er goed in. Artiesten als Sam Gooris, Dennie Christian, Yves Segers, Danny Fabry, Die Verdammte Spielerei, AlpenFever, Aalsterse Gilles, Johan Veugelers, Eveline Cannoot en Die DJ’s Aus den Bergen waren van de partij. Special guest was Jean-Marie Pfaff. Hij is ambassadeur van de Wieze Oktoberfeesten. Samen met zanger-accordenist Johan Veugelers bracht hij het lijflied van de feesten “Rucki Zucki”.