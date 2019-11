IN BEELD: Elita doet duizenden griezelen tijdens Halloweentocht Nele Dooms

03 november 2019

11u56 1

Handbalclub Elita van Lebbeke is er weer in geslaagd om duizenden te laten griezelen en bibberen tijdens haar Halloweentocht. De organisatoren maken er elk jaar een erezaak van om een wandeling door het donker te voorzien van de nodige enge decors, griezels, monsters en andere gedrochten. “Om dat allemaal te verwezenlijken doen we beroep op 150 vrijwilligers en verschillende professionele acts, die allemaal hun beste beentje voorzetten om iedereen in de sfeer te brengen en te laten schrikken. Zo bieden we elk jaar een hoge dosis griezelplezier”, zegt Eric Boodts van Elita. “Elke editie opnieuw proberen we ook nieuwe dingen te voorzien, zodat elke Halloweentocht toch anders is.” Ook dansgroepen Shamodo-it uit Dendermonde en de urban dansgroep I Believe uit Lebbeke waren van de partij om in het griezeldorp bij de start voor animatie te zorgen. Het gebeuren leverde tal van leuke beelden op.