IJzerenwegstraat voor zes maanden ‘fietsstraat op proef’ Nele Dooms

05 mei 2020

16u44 1 Lebbeke Lebbeke heeft er een fietsstraat bij. Het gaat om de IJzerenwegstraat. De gemeente test dit uit met een proefproject voor zes maanden.

Omdat de IJzerenwegstraat vanaf nu een fietsstraat is, geldt er eenrichtingsverkeer. Bestuurders moeten er zich ook houden aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Ze moeten ook ten allen tijde achter de fietsers blijven rijden en mogen die niet inhalen. Bestuurders kunnen de IJzerenwegstraat alleen nog inrijden via de P.F. De Naeyerstraat.

Het gemeentebestuur verwacht dat de invoering van een fietsstraat de verkeersdrukte in de IJzerenwegstraat zal doen dalen. Dat moet ook de verkeersveiligheid in dit traject verhogen. Het proefproject loopt zes maanden, maar zal ook al tussentijds eens geëvalueerd worden.