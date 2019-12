Iedereen bouwt mee aan wilgenhutten voor avontuurlijke speelplaats basisschool Konkelgoed Nele Dooms

05 december 2019

17u43 1

Er was een hele schooldag lang flink wat bedrijvigheid op de terreinen van basisschool Konkelgoed, aan de Centrumstraat in Lebbeke. Gedurende drie workshops konden vrijwilligers leren hoe ze wilgenhutten moeten bouwen. Het project levert de school alvast een hele reeks extra avontuurlijke én natuurlijke speelmogelijkheden op. De basisschool maakt momenteel dan ook, samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme, het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen, werk van een ‘klimaatgezonde speelplaats’. “Wilgenhutten horen daar perfect thuis”, zegt specialist Dieter Willems, die de deelnemers begeleidde om met de takken aan de slag te gaan. “Het leuke aan dit project is dat iedereen hier de nodige kennis kan opdoen om thuis in de eigen tuin of op school een gelijkaardig project op te starten. En tegelijk heeft het Konkelgoed vanaf nu heel wat wilgenhutten ter beschikking.” Eerder verrezen op het schoolterrein al speelheuvels en natuurlijke speelaanleidingen, er werden bloemenmengsels ingezaaid en avontuurlijke hoeken gecreëerd. De wilgenhutten bouwen, is de laatste stap in de herinrichting van het schoolterrein.