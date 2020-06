Huis van het Kind houdt inzamelactie kledij Nele Dooms

16 juni 2020

18u22 0 Lebbeke Het Huis van het Kind van Lebbeke wil, in samenwerking met het OCMW en enkele vrijwilligers, een speelgoed- en kinderkledingbeurs organiseren voor kwetsbare gezinnen. De organisatoren doen daarom een oproep om kledij en speelgoed binnen te brengen.

De speelgoed- en kinderkledingbeurs voor de gezinnen uit de gemeente die het financieel moeilijk hebben zal plaatsvinden op 1 juli. “Door de coronacrisis krijgen velen het extra zwaar en met dit initiatief willen we hen een duwtje in de rug geven”, zegt Ria Peeters. “De kwetsbare gezinnen zullen op de beurs terecht kunnen in de podiumzaal van CC De Biekorf, van 13.30 uur tot 18.30 uur. We richten ons tot kinderen tussen 0 en 15 jaar.”

Om voldoende aanbod te hebben, vindt een inzamelactie plaats. Al het speelgoed en de kinderkleding worden verzameld in de kerk H.Kruis, in de Lange Minnestraat. Wie spullen wil schenken kan daar terecht op woensdag 17 juni, van 14 tot 17 uur, en op zaterdag 20 juni, van 10 tot 12 uur. Info: 052/46.91.23 of via ria.peeters@lebbeke.be.