Hogeweg afgesloten voor verkeer door rommelmarkt

16 juli 2019

De Hogeweg en de Koning AlbertI-straat in Lebbeke zullen op zondag 21 juli afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding is een rommelmarkt die in deze straten plaatsvindt. De standhouders vatten er post tussen 8 en 17 uur om tweedehandsspullen aan te bieden. In de Hogeweg gebeurt dat tussen het kruispunt met de Langestraat en het kruispunt met de Beekveldstraat. In de Koning AlbertI-straat is dat het geval vanaf het zwembad tot aan het kruispunt met de Langestraat en op het oefenterrein autorijschool. Het kruispunt met Brugstraat blijft vrij. Chauffeurs moeten omrijden. Voor verkeer dat vanuit de Fochelstraat en de P.F. De Naeyerstraat komt, is een wegomlegging voorzien via de IJzerenwegstraat. Het verkeer vanuit Langestraat moet omrijden via de Rossevaalstraat, de Konkelgoedstraat en de Koning AlbertI-straat. Automobilisten die van het Koningin Astridplein komen, moeten via de Brugstraat en de Langestraat rijden. Er geldt ook een parkeerverbod in de Koning AlbertI-straat vanaf de Brugstraat tot de Langestraat, in de Hogeweg tussen de Langestraat en de Beekveldstraat en op de parking en oefenterrein in de Koning AlbertI-straat.