Heizijde viert nieuw jaar met winterwandeling en receptie Nele Dooms

08 januari 2020

Het buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde wil voor het derde jaar op rij samen met alle inwoners van Heizijde in Lebbeke het nieuwe jaar inzetten. Dat gebeurt op zondag 12 januari met “Happy Heizijde”. Dat omvat een winterwandeling en een nieuwjaarsreceptie. Voor de gelegenheid wordt de vroegere kerk van Heizijde opengesteld voor de bezoekers. Het gebouw wordt binnen afzienbare tijd afgebroken en dus is het een unieke kans om het nog eens te bekijken. In de plek komt een groen park. Happy Heizijde begint om 14 uur met een wandeling. Aansluitend kan er geklonken worden op het nieuwe jaar met een hapje en drankje.