Heizijde op Straat brengt veel volk samen Nele Dooms

25 augustus 2019

11u59 0 Lebbeke Ondanks wat eerder aangekondigd was, bleef de kerk van Heizijde dan wel toch gesloten, de sfeer tijdens “Heizijde op Straat” zat er toch goed in. Een massa buurtbewoners kwamen langs voor een gezellige babbel en een drankje. “Opzet geslaagd”, klinkt het bij het buurtcomité. “We doen dit om mensen samen te brengen.”

Heizijde op Straat was al toe aan de vierde editie. Het initiatief werd in het leven geroepen op het ogenblik dat de toekomst van de kerk van Heizijde en bijhorende site ter disscussie stond. “Als buurtbewoners wilden we onze wensen kenbaar maken”, zegt Johan Verbelen. “Met resultaat. Vanuit die actie groeide ook een echt buurtcomité dat de bewoners dichter bij elkaar wil brengen. De jaarlijkse Heizijde op Straat is daarvan het gevolg.”

De editie dit jaar zou bovendien een extra tintje krijgen, zo werd vooraf aangekondigd. De kerk van Heizijde, die al jaren gesloten is sinds er geen misvieringen meer plaatsvinden, zou nog eens de deuren openen voor het grote publiek. Voor nieuwsgierigen zou het een uniek kans zijn de kerk nog eens aan de binnenzijde te bekijken, vooraleer ze over afzienbare tijd wordt afgebroken om een park van de site te maken. Alleen bleven de deuren tijdens Heizijde op Straat toch dicht. Er was een brief van het bisdom gekomen dat de kerk nog niet ontwijd is en dus voor geen andere activiteiten gebruikt kon worden.

“Normaal gezien was dit een unieke kans geweest voor omwonenden, maar het is wat het is”, zegt Verbelen. “Wij zijn al blij dat er zoveel volk naar Heizijde op Straat gekomen is. Daar draait het in eerste instantie toch om.”

Het gebeuren kreeg overigens ook bijzonder bezoek. Bart, Danny en Hugo uit Lebbeke, verkleed als paters, deden het wijkfeest aan. “Twee maanden geleden kwamen we op het ludieke idee om een trappistentocht te doen, verkleed als paters”, zeggen ze. “We doen zes posten aan, waaronder de kerk van Heizijde. We konden de kerk dan wel niet binnen, we hebben toch gezellig iets gedronken.” Dat deden ook vele andere bezoekers. Ondertussen was er voor de kinderen leuke animatie, met onder andere grimme.