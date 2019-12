Heizijde krijgt opnieuw een kerststal en alle inwoners werken daar aan mee Nele Dooms

07 december 2019

16u49 0 Lebbeke Heizijde heeft opnieuw een kerststal. En daar hebben de inwoners van de wijk zelf voor gezorgd. Iedereen deed zijn duit in het zakje om in het dorp voor extra kerstsfeer te zorgen.

Stuwende krachten achter het initiatief zijn Nathalie Willems en An Heirbaut, allebei uit Heizijde. “Vorig jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie voor bewoners van Heizijde op ons dorpsplein, stelden we vast dat er geen kerststal stond”, vertellen zij. “Toen ontstond het idee om er zelf voor te zorgen dat ons dorp weer een kerststal zou krijgen. Nu voegen we de daad bij het woord.”

Andries, een schrijnwerker uit Heizijde, was bereid om de kerststal te maken. De oude beelden die een voorlopig onderdak hadden gevonden bij Luc Pieters, konden daar weer opgepikt worden om te dienen. Carla Heuvinck, een kunstenares uit Heizijde, herstelde de “gewonde” ezel. Francois Willems zorgde voor een baal stro om in de kribbe te leggen. Via een facebookpagina “Kerststal Heizijde” konden de inwoners van Heizijde de voorbereidingen allemaal volgen.

Zaterdag was iedereen vervolgens welkom om extra materiaal naar de kerststal te brengen of decoratie in de kerstboom te komen hangen. Greetje Heuvinck bezorgde sterren om in de stal te hangen. Wim Hofmans maakte van dennenappelen drie mooie kerstboompjes om in de stal te zetten. Leden van Okra Heizijde kochten nieuw of brachten oud decoratiemateriaal. En de leden van de KSA knutselden zelf kerstballen in elkaar. Die brachten ze persoonlijk langs om ze in de kerstboom te hangen. Ook de kinderen van de lagere school zorgden voor knutselwerkjes.