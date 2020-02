Hanne start nieuw vastgoedkantoor: “Elk huis zijn eigen verhaal, dat maakt het boeiend” Nele Dooms

07 februari 2020

11u27 2 Lebbeke Lebbeke en de regio zijn een nieuw vastgoedkantoor rijker. Hanne De Smedt (31), mama van twee zonen, start DS-vastgoed. Daarmee maakt ze een droom waar. “Vastgoed is een passie voor mij”, zegt ze. “Elk huis heeft zijn eigen verhaal. Dat maakt het allemaal heel erg boeiend.”

Eigenlijk is ze afkomstig uit Dendermonde, maar de liefde bracht Hanne De Smedt naar Lebbeke. Daar woont ze samen met wat ze haar “rots in de branding” noemt, Pieter, en voedt ze twee zonen op. Dat ze zich op de vastgoedsector gooide, lag niet meteen in de lijn van haar opleiding. “Ik studeerde Nederlands en Engels, maar ik zag meer iets in de commerciële wereld. Dat bleef aan mij knagen”, vertelt Hanne. “Daarom besloot ik om alsnog een vastgoedopleiding te volgen”, vertelt ze.

Hanne zette vervolgens in 2011 haar eerste stappen in de vastgoedwereld. “En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. Dit is een passie geworden”, zegt ze. “Vandaar dat ik nu ook de stap zet naar een eigen kantoor, waar ik met een heel persoonlijke aanpak kan werken. Het is goed dat ik eerst negen jaar ervaring opdeed, maar nu is het tijd om mijn eigen droom te realiseren.”

Persoonlijke aanpak

Het nieuwe DS-vastgoed is gevestigd aan de Koning Albert I-straat in Lebbeke. Iedereen die een pand wil kopen of verkopen, huren of verhuren kan er terecht. Dat Hanne voor Lebbeke koos is geen toeval. “We hadden aan onze woning de nodig plaats voor een kantoorruimte” zegt ze. “In Lebbeke zijn er bovendien nog niet enorm veel immokantoren gevestigd.”

Hanne gelooft erin dat ze met haar DS-vastgoed perfect kan opboksen tegen de andere, al langer bestaande, immobiliënzaken. “Ik ga me onderscheiden door de heel persoonlijke aanpak”, zegt ze. “Ik vind dat er veel tijd gemaakt moet worden om naar de mensen te luisteren en te horen wat ze belangrijk vinden en wat ze zoeken in een pand. Klanten moeten zich bij mij op hun gemak voelen. Het gaat per slot van rekening om één van de grootste beslissingen in hun leven. Een klein kantoor heeft zoveel meer te bieden gezien mensen dan geen nummer zijn. Ik wil ook absoluut niet de opdringerige makelaar zijn.”

Sociaal aspect niet te onderschatten

De gedrevenheid is groot. “Werken in de vastgoedsector, geeft me een enorm gevoel van voldoening”, bekent Hanne. “Het is zo een veelzijdige wereld. Je komt in contact met mensen van alle slag en bezoekt vele huizen. Die hebben elk hun eigen verhaal, hun eigen inrichting, eigen sfeer. Geen enkele dag is hetzelfde. Dat maakt het allemaal heel boeiend en leerrijk is. Het sociale aspect is niet te onderschatten en je mag mensen gelukkig maken door het pand van hun dromen te vinden. Vastgoed is een passie.”

Ook Lebbeke en omstreken hebben volgens De Smedt interessant vastgoed te bieden. “Maar ik vind vooral dat elke eigendom die ik in verhuur of verkoop neem, speciaal is. Elk huis is immers iemand zijn thuis”, klinkt het.