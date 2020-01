Handelaars delen cadeaumanden uit aan winnaars eindejaarsactie Nele Dooms

17 januari 2020

15u55 2

Meer dan twintig plaatselijke handelaars en ondernemers uit Lebbeke hebben inwoners uit de gemeente bijna zeventig cadeaumanden geschonken. De geschenken gingen naar de winnaars van de voorbije eindejaarsactie en werden overhandigd tijdens een receptie in de Terraszaal van Cultuurcentrum De Biekorf. De eindejaarsactie #winkelhier werd georganiseerd onder impuls van de gemeentelijke ondernemingsraad. Wie aanwezig was op de uitreiking maakte bovendien kans op een superprijs: een weekendje Parijs geschonken door Ster Reizen. Ook de ondernemers zelf maakten kans om met een geschenk huiswaarts te keren. Garage Van Damme zorgt er voor dat een handelaar een weekendje met een Renault Alpine het land mag doorkruisen. “De eindejaarsactie is een succes geweest. 23 deelnemende handelaars is net geen verdubbeling van vorig jaar”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Voor de eindejaarsactie van 2020 hoopt de gemeentelijke ondernemingsraad opnieuw op een verdubbeling van het aantal handelaars. Zo worden inwoners van Lebbeke nog meer gestimuleerd om lokaal te winkelen.”