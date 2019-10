Handbaltornooi kan rekenen op bijna honderd deelnemers en die mogen nu een maand gratis trainen Nele Dooms

28 oktober 2019



Bijna honderd kinderen tekenden present om deel te nemen aan een groot handbaltornooi in Lebbeke. De gemeente heeft dan ook een rijke traditie in deze sport. “In het verleden maakten clubs zoals Avanti, Ajax, Brabo en Elita het mooie weer in de handbalsport”, zegt Bart Hiel, één van de initiatiefnemers van het tornooi. “Momenteel zijn er nog twee handbalclubs in Lebbeke actief: Elita Lebbeke en Brabo Denderbelle. Bij Elita spelen de jongens en de heren, bij Brabo de meisjes en de dames. Beide ploegen zitten in een overkoepelende VZW. Die wil handbal nog meer op de kaart zetten en daarom wordt volop ingezet op de jeugd. Zo brachten trainers Dary en Guido van beide clubs een bezoek aan Lebbeekse scholen om er een initiatie te geven. Vervolgens werden alle kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het tornooi in de sporthal van Lebbeke. We waren erg aangenaam verrast door de grote opkomst.” Tijdens het tornooi gold één regel: “deelnemen is belangrijk dan winnen”. Zo stond ook spelvreugde en plezier maken centraal. “Handbal is een zeer complete sport en is zeer toegankelijk voor elke sporter”, zegt Hiel. “Dat hebben de deelnemende kinderen aan den lijve kunnen ondervinden. Zij kregen allemaal een medaille en ze mogen een maand lang bij de handbalclubs gratis komen trainen”.