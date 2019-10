Handbalclub Elita verrast met griezels en gedrochten tijdens Halloweentocht Nele Dooms

30 oktober 2019

15u57 1 Lebbeke Handbalclub Elita zorgt op zaterdag 2 november voor de negentiende keer voor een Halloweentocht. De organisatoren voeren daar tijdens een wandeling van vier kilometer langs donkere wegen en enge decors tal van griezels, monsters en gedrochten voor op. In het griezeldorp aan de start en de finish zijn bovendien extra spektakel, hapjes en drankjes voorzien.

De Halloweentocht lokt jaarlijks een massa liefhebbers. “Het succes is mede te danken aan een 150-tal vrijwilligers van lokale verenigingen die zich elk jaar inzetten voor een hoge dosis griezelplezier”, zegt Eric Boodts van Elita. “Dat wordt gemixt met professionele acts. Elk jaar proberen we ook uit te pakken met iets nieuws. Zo doen dit jaar een aantal nieuwe verenigingen mee en mogen bezoekers dans in halloweensfeer verwachten van Shamodo-it uit Dendermonde en de urban dansgroep I Believe uit Lebbeke. Om de sfeer compleet te maken, roepen we iedereen op om verkleed en geschminkt te komen.”

De Halloweentocht start in de Langestraat in Lebbeke, vanaf 17.30 uur. De organisatoren leggen twee gratis pendelbussen in. De opstapplaatsen bevinden zich aan het administratief centrum van Lebbeke aan de Flor Hofmanslaan, de watertoren van Lebbeke en het winkelcomplex op de Brusselsesteenweg. Deelnemen kost 6 euro voor wie voor 19 uur vertrekt, 8 euro voor wie na 19.30 uur vertrekt. Voor de kinderen is dat respectievelijk 4 en 6 euro. Info en tickets: www.halloweenlebbeke.be.