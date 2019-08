Handbalclub Brabo verwelkomt bezoekers in zomerbar Santéboetik Nele Dooms

02 augustus 2019

16u52 0

Het is dit weekend aan de leden van handbalclub Brabo van Lebbeke om de pop-up zomerbar Santéboetik in het centrum van de gemeente open te houden. De vzw Lebbeke Bruist zorgt deze zomer voor deze zomerbar, maar regelmatig krijgen plaatselijke verenigingen de kans om voor de opening in te staan en zo iets bij te verdienen voor de clubkas. Op zondag 4 augustus staan de vrijwilligers van Brabo achter de toog. De zomerbar opent om 13 uur. Bezoekers kunnen genieten van een cocktail, terwijl kinderen tussen 14 en 17 uur naar voorstellingen van kindertheater Joeps kijken. Er is ook een leuke kinderhoek voorzien. Vanaf 19 uur is er muziek met de band Musos, Bollaert & Melaerts. Ambiancebeest Filip Bollaert, gitarengek Eric Melaerts en drummer Ben Crabbé staan op het podium. Ze brengen klassiekers, hits en vergeten pop-pareltjes. Zomerbar Santéboetik bevindt zich in de tuin van Galerij De Fontein. De toegang is voorzien via de Laurierstraat of via de Grote Plaats.