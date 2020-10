Handbalclub Brabo lanceert eigen clubbier: “Proberen verloren inkomsten door corona goed te maken” Nele Dooms

07 oktober 2020

14u41 4 Denderbelle/Lebbeke Wie wil klinken op de sportieve prestaties van Handbalclub Brabo van Denderbelle, kan dat voortaan met een ‘clubbier’. Dat is zopas gelanceerd in de kantine van de sporthal van Lebbeke. De sportclub zocht en vond hiermee een creatieve oplossing tot inkomsten.

“Door de langdurige coronacrisis wordt het voor heel veel clubs, verenigingen en ondernemingen moeilijk om het hoofd financieel boven water te houden”, zegt Els Holvoet van Handbalclub Brabo. “Ook onze handbalclub ontsnapt daar niet aan. En dus moesten we op zoek naar een creatieve oplossing. In bierbrouwer Dimitri Verbraekel van brouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle vonden we een geschikte partner. Resultaat is een lekker clubbiertje.”

Het clubbier krijgt de naam ‘Brabelle’, een samenvoeging van handbalclub Brabo en het bier Rebelle van ‘t Kroontje. Op het etiket staat de Mascotte van Brabo, een leeuw, te pronken. “Het bier, van 8,5 graden, is een klassieke tripel”, zegt Verbraekel. “Het is fruitig met een kruidige afdronk en goudblond. Speciaal voor Brabo is het bier op vat gebrouwen en het zal altijd in voorraad zijn.”

De verkoop van de Brabelle moet vers geld in het laatje brengen, nu door de coronacrisis bijna geen activiteiten kunnen plaatsvinden. Sandra, uitbaatster van de kantine van de sporthal van Lebbeke waar de thuiswedstrijden van Brabo plaatsvinden, draagt het initiatief een warm hart toe. Het clubbier komt bij haar op de kaart. Tijdens een bingoavond op zondag 15 november zal het clubbier officieel voorgesteld worden aan het grote publiek. Vanaf 14 uur zijn deelnemers welkom om hun geluk te beproeven. De speelsters van Brabo zijn er gerust in: “Dit is een biertje dat echt iedereen lust”, zeggen ze. “Vanaf nu zal het op al onze evenementen te verkrijgen zijn.”