Hamburgers en frietjes, ijsjes en donuts: Amerika troef tijdens volgende editie De Langste Aan Tafel Nele Dooms

14 november 2019

17u01 0 Lebbeke De Jeugddienst en het OCMW van Lebbeke slaan deze maand de handen in elkaar voor een tweede editie van “De Langste Aan Tafel”. Met Amerika als thema, moeten zoveel mogelijk inwoners kans krijgen te proeven van hamburgers en frietjes, ijsjes en donuts.

“De Langste Aan Tafel” is een combinatie van twee vroegere organisaties: De Langste Tafel voor gemeente- en OCMW-personeel tijdens de Week van de Smaak en Aan Tafel voor de verschillende jeugdverenigingen. Beide organisaties hadden hetzelfde doel: mensen tegen een democratische prijs samen aan tafel krijgen voor een gezellige namiddag of avond. Vorig jaar mondde dit voor het eerst uit in De Langste Aan Tafel.

Dat wordt nu herhaald met een tweede editie. In de namiddag zijn de personeelsleden aan de beurt. ’s Avonds kunnen de leden van jeugdverenigingen aanschuiven. Het thema is Amerika. Er worden dus hamburgers en frietjes geserveerd, met ijsjes of donuts als dessert. Bovendien zal er een heuse rodeostier aanwezig zijn voor extra ambiance.

“Met De Langste Aan Tafel willen we de leiding van onze verschillende jeugdverenigingen bedanken voor hun wekelijkse inzet voor onze kinderen en jongeren”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Het geeft hen ook de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dat geldt ook voor het gemeente- en OCMW-personeel.”

De Langste Aan Tafel vindt plaats op vrijdag 29 november. Info: jeugddienst@lebbeke.be.