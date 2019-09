Hajo Beeckman te gast in De Biekorf Nele Dooms

16 september 2019

16u13 0

De Cultuurdienst en Mobiliteitsdienst van Lebbeke hebben Hajo Beeckman uitgenodigd. Hij is VRT-verkeersanker voor de files op de Vlaamse snelwegen. Vanuit die bevoorrechte positie volgt hij ook de laatste trends in mobiliteit. En daar komt hij over vertellen in Lebbeke. Om uit de verkeersknoop te geraken, pleit Hajo Beeckman voor meer samenwerking en dat de overheid niet alles kan oplossen, maar ook burgers en bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een debat over rationale elementen en oplossingen voor het verkeer van vandaag vindt plaats op donderdag 19 september. Hajo Beeckman is te gast in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De avond start om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.