Gunther Buggenhout meest voorkeurstemmen van Lebbeekse kandidaten Nele Dooms

27 mei 2019

11u12 12 Lebbeke Van alle Lebbeekse verkiezingskandidaten is Gunther Buggenhout (Vlaams Belang) diegene die de meeste voorkeurstemmen achter zijn naam verzamelde. Hij deed dat op de lijst van Vlaams Belang voor de Kamer en behaalde 7.018 stemmen.

Zijn partij is in Lebbeke de tweede grootste geworden, met zowel voor de Kamer als het Vlaams Parlement een winst van 70 procent. N-VA werd zondag de grootste, al tekende deze partij toch een verlies van rond de 10 procent op. De voorsprong met Vlaams Belang is uiterst klein: amper 1,2 procent. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Dendermonde en Buggenhout blijft Open Vld in Lebbeke wel de derde grootste. Freya Saeys, eerste opvolger op de lijst van Open Vld voor het Vlaams Parlement, behaalde 6.202 voorkeurstemmen. Bij de verkiezingen in 2014 waren dat er nog 13.966. Toen stond Saeys wel op de tweede plaats op de lijst. Derde in de rangschikking van Lebbeekse verkiezingskandidaten met meeste voorkeurstemmen is Reinoud Van Stappen. Hij haalde op de lijst van Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement 6.145 stemmen. Klaas De Smedt van N-VA volgt daarna met 5.859 stemmen op de lijst van de Kamer. De top vijf wordt vervolledigd met Charlotte De Smet (CD&V) met 3.518 voorkeurstemmen op de lijst voor het Vlaams Parlement.