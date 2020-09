Guitige Gedongskes kaften al tien jaar lang schoolboeken Nele Dooms

06 september 2020

12u29 0 Lebbeke De Guitige Gedongskes, de vrijwilligers van de fietsclub die bij de start van het schooljaar altijd in de bibliotheek van Lebbeke klaar staan om schoolboeken te kaften, werden in de bloemetjes gezet. Ze zijn tien jaar actief. Dit jaar kunnen ze bovendien kaften met heel origineel kaftpapier, resultaat van een ontwerpwedstrijd.

De Guitige Gedongskes willen het scholieren en hun ouders bij de start van het schooljaar gemakkelijker maken. “Daarom zorgen we elk jaar voor een kaftactie in de bibliotheek”, klinkt het. “Dan kunnen de jongeren met hun schoolboeken langskomen en wij zorgen ervoor dat ze van een leuk kaftpapiertje voorzien worden. In de polyvalente zaal van de bibliotheek is daarvoor voldoende ruimte aanwezig.”

Wedstrijd

Dit jaar had de bib ook een wedstrijd uitgeschreven waarbij de Lebbeekse kinderen zelf kaftpapier mochten ontwerpen. “Op die manier kunnen we de creativiteit van kinderen stimuleren”, zegt schepen Maria Van Keer (CD&V). “Er waren heel wat kinderen uit lagere scholen die reageerden op de oproep. Voor de winnaars is het leuk dat hun fantasie werkelijkheid wordt in de vorm van gedrukt kaftpapier, waarmee ook andere kinderen hun boeken kunnen laten kaften.”

Vier ontwerpen werden geselecteerd. De pluimen daarvoor gingen naar Liv Heylen, Betül Lale Filiz, Ruben Verschuere en Lore de Proft. Zij kunnen nu naar school met hun boeken in een eigen ontworpen kaftpapier.