Grondwaterpeil daalt: gemeente wil hergebruik van bemalingswater door buurtbewoners aanmoedigen Nele Dooms

03 juli 2020

16u15 1 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke wil in de toekomst aannemers die grondwater oppompen bij een bouwproject stimuleren om het opgepompte water te laten hergebruiken door buurtbewoners. Dat heeft schepen Mike Torck (Groen) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad, nadat oppositieraadslid An Doran de problematiek aankaartte.

Doran greep de voorbije periode van droogte in ons land aan om erop te wijzen dat hierdoor waterlopen dreigen droog te vallen en grondwaterpijlen beneden gebruikelijk niveau zitten. “Als we dan zien dat er bij veel bouwwerven grondwater wordt opgepompt en dan zomaar verloren gaat door het bijvoorbeeld in de riool te laten stromen, dan is dat zonde”, zegt ze. “Dit opgepompt grondwater zou beter ter beschikking worden gesteld van land- en tuinbouwers. Het gemeentebestuur moet hiervoor gesprekken aangaan met bouwheren van bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Bij de goedkeuring van vergunningsaanvragen kan perfect als voorwaarde opgelegd worden dat opgepompt water gerecupereerd moet worden. “

Schepen Torck wijst er op dat volgens VLAREMII-normen opgepompt water niet naar professionele gebruikers, zoals landbouwers, tuinbouwers of de gemeentelijke groendienst, mag gaan. “We kunnen dat als openbaar bestuur ook niet opleggen”, zegt hij. “Maar we gaan wel bij toekomstige werven de bouwheren vragen om een buffervat of aftappunt voor buurtbewoners te voorzien. Zij kunnen dat water dan gebruiken om hun planten te bewateren of om hun regenwaterput aan te vullen.”