Groepsaankoop zonnepanelen kent grote belangstelling Nele Dooms

11 mei 2020

17u24 1 Lebbeke De groepsaankoop voor zonnepanelen die het gemeentebestuur van Lebbeke ondersteunt, kent een grote belangstelling. Al 125 gezinnen schreven zich in.

Door een groepsaankoop te organiseren, wil het Lebbeekse gemeentebestuur de prijs voor de inwoners van zo’n installatie met zonnepanelen zo laag mogelijk houden. “Het is een goede investering voor wie zijn energiefactuur onder controle wil houden en tegelijk zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Mike Torck (Groen). “De groepsaankoop werd doorkruist door de coronacrisis waardoor de geplande infosessie geannuleerd werd. Die werd echter vervangen door een digitale sessie en die livestream werd door meer dan 1.000 mensen uit de regio gevolgd.”

Ondertussen schreven al 125 Lebbeekse gezinnen zich in voor de groepsaankoop zonnepanelen. Dat is een groot succes en toont de interesse om te investeren in groene zonnestroom. Allemaal krijgen ze een vrijblijvend gepersonaliseerde offerte. Energiehuis BEA, dat de groepsaankoop coördineert, engageert zich dat minstens de eerste 500 bestelde installaties zullen geplaatst worden voor het einde van het jaar. Wie nog dit jaar een installatie op het dak legt, kan nog 15 jaar gebruikmaken van het systeem van de terugdraaiende teller. Vrijblijvend inschrijven kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen. Wie dat doet, wordt gecontacteerd voor een online gesprek met een adviseur.

Info: 052/46.82.47 of milieudienst@lebbeke.be.