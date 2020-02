Groene loper en zonnebloemen voor gemeenteraadsleden: buren Gursten Velt vragen natuur in plaats van KMO-zone Nele Dooms

20 februari 2020

10u03 0 Lebbeke Bewoners van de Veldekensstraat en omgeving in Lebbeke voerden actie tijdens de jongste gemeenteraad. Ze overhandigden er hun petitie tegen de plannen om van het Gursten Velt een KMO-zone te maken. Gemeenteraadsleden kregen 450 handtekeningen én zonnebloemen overhandigd. “Want laat ons een zonnebloem en wat gras dat nog groen is”, klinkt het bij het actiecomité.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek rond de plannen om van de site Gursten Velt, een gebied tussen de Flor Hofmanslaan, Brusselsestraat en Hof ter Varentstraat, een KMO-zone voor kleinere, plaatselijke bedrijven te maken. Projectontwikkelaar Jeni Real Estate voorziet er de realisatie van 35 KMO-units, elk tussen de 145 tot 635 vierkante meter groot, met daarrond een groenzone van 6.700 vierkante meter. Maar dat zien buurtbewoners niet zitten. “We willen niet uitkijken op loodsen tot acht meter terwijl er nu zo’n mooie weides en velden zijn”, klinkt het.

De bewoners van de Veldekensstraat groepeerden zich in een actiecomité en startten een petitie tegen de plannen. Om die te overhandigden rolden ze woensdagavond een groene loper uit in de raadszaal van het gemeentehuis. Naast 450 handtekeningen en bezwaren, werden ook zonnebloemen overhandigd aan de raadsleden. “Want we denken graag positief en hopen dat er op deze velden in de toekomst ooit terug zonnebloemen zullen bloeien zoals dat tot een paar jaar geleden het geval was”, zegt Jiska Agten.

De buurtbewoners vragen dat de gemeenteraad de plannen voor het Gursten Velt nog eens goed én kritisch bekijkt en een alternatief uitwerkt. “Dat we in amper tien dagen tijd zoveel steun van bewoners verzamelden, bewijst dat er geen draagvlak is voor deze KMO-zone”, zegt Marie-Thérèse Meert. “Voor onze petitie werkten we met verschillende generaties samen. Eerst werd alles online verspreid en gedeeld. Ikzelf ben bijna 83 en ben de voorbije dagen van huis tot huis getrokken met de petitie. De warme reacties van de Lebbekenaren deden deugd.”

Bewoners zien vooral problemen in de groenbuffer die amper voorzien is, de mogelijke wateroverlast en de verkeersknoop die dreigt te ontstaan. “Met dit project komt er nog eens zoveel extra verkeer bij op Flor Hofmanslaan”, zegt Paul De Saedeleir. “Heel het dorp zal stilstaan op de ring en wie niet zit te vloeken in de file, krijgt de last van de luchtvervuiling.”

Ook kinderen zijn bij de zaak betrokken. Felix Boone (11) maakte een eigen bezwaarschrift en gaf dat aan burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Liever groen en zonnebloemen dan de betonnen loodsen die ze nu willen bouwen”, zegt hij. “Deze zomer hebben mijn broers en ik veel gespeeld in het hoge gras in de wei, zalig om een doolhof te maken. Daarom heb ik zelf ook een bezwaarschrift geschreven. Hopelijk lezen de politici het en vergeten ze de kinderen en de dieren niet.”

Schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) belooft de plannen voor het Gursten Velt zeker te bekijken, op basis van de opmerkingen van buurtbewoners. “Maar we hangen wel vast aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat vorige legislatuur al goedgekeurd werd en bepaalde krijtlijnen uitzet”, zegt hij.