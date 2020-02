Groene gevels in stijgende lijn: “Ideale manier om de wereld te vergroenen” Nele Dooms

11 februari 2020

12u18 0 Lebbeke Groene gevels laten groeien overal in het land. Dat is de missie van de vzw Groene Gevels vzw uit Lebbeke. En dat lukt aardig, want de vereniging kent een enorme groei. “Er zijn dan ook heel wat voordelen aan klimplanten tegen de huisgevel”, zegt Bruno Verschaeve, stuwende kracht achter de vzw. “Dit project heeft echt het potentieel om de wereld te vergroenen.”

In een demotuin aan het cohousing-project HuisElf aan de Kakemanstraat in Lebbeke zijn de verschillende soorten klimplanten, en bijhorende klimhulpen, van de vzw Groene Gevels te bekijken. Maar ondertussen duiken hun gelijkaardige projecten overal in Vlaanderen op. De vzw werkte eerder al samen met steden als Sint-Niklaas, Mechelen en Antwerpen om daar straten te vergroenen door aan huizen groene gevel te voorzien. In Antwerpen werd recent zelfs een nieuw initiatief gestart met “groenslingers”, beplantingen die over de straat van de ene huisgevel naar de andere groeien. Ook in deze regio stond de vzw Groene Gevels al heel wat bewoners bij met raad en daad om huisgevels van klimplanten te voorzien.

“En dan te bedenken dat het allemaal op een voordracht van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, begonnen is”, zegt Bruno Verschaeve. Hij richtte een aantal jaren geleden al het unieke cohousing-project aan de Kakemanstraat op, waar verschillende gezinnen samen leven, maar is ondertussen ook helemaal gebeten door vergroenen van gevels. “Tijdens die voordracht hadden ze het over geveltuintjes en dat dit ook kon met klimplanten. Ik vond dat een superidee en stelde me de vraag waarom niet elke gevel groen was. Wat onderzoek leerde me dat het aan het aanbod lag: klimhulpen om de planten te laten tegen groeien waren ofwel gemaakt van goedkoop materiaal ofwel veel te duur. Het zette me aan de slag om zelf degelijke en betaalbare klimhulpen te ontwikkelen.”

Als iedereen een klimplant tegen zijn gevel zou laten groeien, zou dat een fantastische zaak voor het klimaat zijn. Bruno Verschaeve

Ondertussen heeft de vzw Groene Gevels verschillende types op de markt, zorgt de organisatie voor de tewerkstelling van drie personen en draaide het het voorbije jaar meer dan 100.000 euro omzet. “Ons voornaamste doel is groene gevels promoten”, zegt Verschaeve. “Het gaat dan om verticaal groeiende planten, die vertrekken vanuit vaste grond en tegen een klimhulp groeien. We geven ook advies voor wie aan de slag wil of zorgen zelf voor de aanleg. De interesse in groene gevels boomt en daar zijn we heel blij mee. Als iedereen een klimplant tegen zijn gevel zou laten groeien, zou dat een fantastische zaak voor het klimaat zijn.”

Bij die klimplanten gaat het dan niet om klimop en wilde wingerd. “Daar hebben de mensen schrik van omdat ze overwoekeren”, zegt Verschaeve. “Maar er zijn heel wat andere alternatieven, die veel makkelijker in onderhoud zijn en niet overwoekeren, zodat ramen en daken bijvoorbeeld vrij blijven. Denk maar aan kamperfoelie, clematis, klimrozen, Toscaanse jasmijn, kiwibes en zelfs druivelaars. Er zijn veel meer mogelijkheden dan mensen doorgaans denken. Als ze dat ontdekken, zijn ze meteen enthousiast. We geloven dat dit echt hét gat in de markt is en dit project echt het potentieel heeft om de wereld te vergroenen. Ecologie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken in ons huidig, extremer wordend klimaat. Ons project komt daar aan tegemoet.”

De voordelen van een groen gevel zijn volgens Verschaeve dan ook groot. “Als zonnewering fungeert het bladerscherm om de warmte buiten te houden in de zomermaanden, maar ze laten het kostbare licht dan weer binnenstromen in de winter”, zegt hij. “Er bestaan ook groene gevels die groen blijven, het hele jaar door. Bovendien zorgen deze klimplanten voor zuivere lucht, extra zuurstof, minder CO2-uitstoot en meer bio-diversiteit. Een degelijke klimhulp zorgt er overigens voor dat de planten nog zo snel en goed groeien. Ondertussen groeit vzw Groene Gevels al even sterk als zijn klimplanten.”