Groen schenkt Groen Pluim aan Renaat Moeyersoon Nele Dooms

18 januari 2020

De Lebbeekse partij Groen heeft naar jaarlijkse gewoonte tijdens haar nieuwjaarsreceptie de Groene Pluim overhandigd. Die gaat steevast naar een persoon of organisatie die zich op een sociale of ecologische manier onderscheiden heeft het voorbije jaar. Het was Renaat Moeyersoon, voorzitter van Toneelkring Wij en actief in vele andere socio-culturele organisaties binnen Lebbeke, die de Pluim deze keer in ontvangst mocht nemen. “Het voorbije jaar maakte Renaat zich verdienstelijk door het Klapsalon mee op de kaart te zetten en hij toonde zijn bekommernis voor het klimaat door een veggie-aanbod te introduceren op de jaarlijkse barbecue van Minnestraat Kermis”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen. “Maar niet enkel vorig jaar heeft hij zich onderscheiden. Al heel zijn leven zet hij zich in voor vele socio-culturele organisaties binnen onze gemeente. Daarom is deze onderscheiding dik verdiend.” Moeyersoon gaf mee erg vereerd te zijn met de erkenning.