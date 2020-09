Gouverneur verwijst voor tweede keer op rij samenstelling Gecoro naar prullenbak Nele Dooms

23 september 2020

14u57 0 Lebbeke Voor de tweede keer op rij heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen de samenstelling van de Gecoro, die adviseert rond ruimtelijke ordening in de gemeente, naar de prullenbak verwezen. Ook deze keer gebeurt dit na een klacht van Lebbekenaar Johan De Mol. Omdat de gemeenteraadsbeslissing opnieuw vernietigd is, moet er nog maar eens een nieuwe adviesraad samengesteld worden.

Gecoro staat voor Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Het adviesorgaan buigt zich over dossiers rond ruimtelijke ordening in de gemeente en bestaat uit een aantal deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Voor de samenstelling van een nieuwe Gecoro in de nieuwe legislatuur dienden zich meer kandidaten dan plaatsen aan. Lebbekenaar Johan De Mol, die zich ook kandidaat had gesteld, werd niet benoemd. Die diende daarop in december 2019 klacht in bij de gouverneur tegen de benoeming van de leden, omdat de beslissing volgens hem ‘volgens willekeur en niet correct verlopen was’. De Mol kreeg begin mei over de volledige lijn gelijk, zodat de gouverneur de samenstelling van Gecoro schrapte.

Gevolg was dat het gemeentebestuur, met N-VA, CD&V, Groen en s.pa in de meerderheid, de hele procedure om de Gecoro samen te stellen moest hernemen. Dat gebeurde in juni. Opnieuw was De Mol kandidaat, maar werd weer niet verkozen. Hij stapte opnieuw met een klacht naar de gouverneur. En krijgt er opnieuw gelijk. “De grond van de vernietiging is dezelfde: kandidaten zijn willekeurig aangeduid. Elke partij koos gewoon de voor hem meest gepaste kandidaat en mensen met kennis van zaken en kritische zin worden systematisch geweerd”, zegt De Mol. “Bovendien hekelde de gouverneur deze keer ook de gebruikte techniek van stemmen per fractie om kandidaten aan te duiden, want zo werden alleen op leden van de eigen fractie gestemd. Favoritisme is dat.”

De tweede vernietiging betekent dat de samenstelling van de Gecoro nu voor een derde keer moet gebeuren. De raad mist zo al twee jaar op rij werking. “Een goede ruimtelijke ordening in onze gemeente komt dit niet ten goede”, meent De Mol.