Gouverneur verwerpt klacht tegen mobiliteitsplan Nele Dooms

24 mei 2019

11u08 6 Lebbeke De klacht die oppositiepartij Open Vld indiende tegen de goedkeuring van het nieuwe mobiliteitsplan in Lebbeke is verworpen door de gouverneur. Open Vld beweerde dat het plan goedkeuren een fiat voor de doortrekking van de N41 zou zijn. “Niks van aan”, beklemtoont schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) nogmaals. “We voorkomen dat net door een reeks kritische bemerkingen toe te voegen.”

Een update van het mobiliteitsplan van Lebbeke, dat ondertussen al meer dan tien jaar bestaat, zorgde tijdens de gemeenteraad in april voor discussie. De update voorziet in een aanvulling van het bestaande plan, met de invoering van uniforme snelheidszones, blauwe zones voor parkeren en een verkeerscirculatieplan voor Denderbelle. Omdat aan de basis van het oorspronkelijke mobiliteitsplan, waar indertijd wel de doortrekking van de N41 in was opgenomen, niets veranderd werd, stond die doortrekking daar ook nog altijd in vermeld. Ook al is Lebbeke de jongste jaren tegen die visie.

“Als we deze update goedkeuren, stemmen we ook de doortrekking van de N41 en dat willen we toch niet”, argumenteerde Open Vld-raadslid Freya Saeys tijdens de gemeenteraad in april. Omdat het plan toch werd goedgekeurd, stapte de oppositiepartij met een klacht naar de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Kritische bemerkingen

Die verwerpt nu de klacht. De gouverneur verwijst in zijn argumentatie naar de reeks kritische bemerkingen die de nieuwe meerderheidscoalitie van N-VA, CD&V en Sp.a/Groen bij de goedkeuring van het mobiliteitsplan verwerkte. “Het plan moest tijdig goedgekeurd worden om geen subsidies te verliezen”, klinkt het. “Door extra kritische bedenkingen mee op te nemen, zorgt de nieuwe meerderheid ervoor dat haar visie aan bod komt. Het is logisch dat die er een andere kijk op na houdt dan de vorige bestuursploeg, die het mobiliteitsplan eind vorige legislatuur voorlopig goedkeurde. Dat is ook voldoende gemotiveerd.”

Schepen Jan Vanderstraeten is tevreden met de beslissing van de gouverneur. “De gouverneur geeft duidelijk aan dat de klacht ongegrond is en onze beslissing voldoende werd gemotiveerd”, zegt hij. “Open Vld en Saeys bleven maar herhalen dat de doortrekking van de N41 is opgenomen in dit plan, maar onze kritische toevoegingen aan het goedkeuringsbesluit zorgen ervoor dat net die passages over deze weg geschrapt worden. Er is dus geen sprake van een doortrekking. Verspreiden dat dit wel zo zou zijn, is liegen en populisme.”