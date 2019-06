Gouverneur geeft geen gevolg aan klacht over verplaatsen vragenkwartiertje Nele Dooms

25 juni 2019

18u00 2 Lebbeke De gouverneur van Oost-Vlaanderen geeft geen gevolg aan de klachten van de oppositie rond het vragenkwartiertje tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Tijdens de vergadering van eind maart werd dat vragenkwartiertje verplaatst naar het einde van de OCMW-raad in plaats van vlak na de gemeenteraad. Omdat dit nu niet meer het geval is, beschouwt de gouverneur de klacht “als afgehandeld”.

Vlaams Belang en Open Vld pikten het eind maart niet dat het vragenkwartiertje niet meer aansloot op de openbare vergadering van de gemeenteraad, maar pas aan bod kwam na behandeling van de OCMW-raad. “Schending van het huishoudelijk reglement”, klonk het en beide partijen stapten naar de gouverneur.

Het is al jaren gewoonte in Lebbeke dat gemeenteraadsleden meteen aansluitend op de openbare vergadering van de gemeenteraad lukraak vragen mogen afvuren aan het schepencollege. Gewezen burgemeester François Saeys (Open Vld) voerde het initiatief ooit in en er werd maandelijks dankbaar gebruik van gemaakt. Na de wissel van de legislatuur kondigde voorzitter van de gemeenteraad Peter Huyck (N-VA) eind maart na de openbare zitting aan dat het vragenkwartiertje pas zou komen na behandeling van de OCMW-agenda. Dat zorgde voor een felle discussie en commotie.

De gouverneur stelt nu dat de regeling om ‘een praktische aanpak ging met bedoeling om alle officiële punten van gemeente- en OCMW-raad eerst af te werken, om vervolgens in alle rust vragen te kunnen stellen’. “Sinds april volgt het vragenkwartiertje echter al weer gewoon na de afgehandelde agenda van de gemeenteraad”, zegt hij. “Er is dus geen probleem meer. De klacht is afgehandeld.”