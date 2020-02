Goochelaar Nicholas komt ook naar Oktoberhallen Nele Dooms

06 februari 2020

17u13 1 Lebbeke Goochelaar Nicholas zal niet alleen optreden in Cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke, maar ook in de Oktoberhallen van Wieze. De ticketverkoop voor zijn shows loopt zo vlot, dat er nog een extra voorstelling bij kan.

Naast Dendermonde, zal goochelaar Nicholas dus ook twee keer zijn nieuwe show in Lebbeke brengen. Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’, komt Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling. Die heet ‘Decipiatur’. In die voorstelling licht de goochelaar af en toe een tipje van de sluier, legt zelfs af en toe uit hoe hij het publiek om de tuin leidt, om het dan alsnog met verstomming te slaan.

De shows in De Biekorf in Lebbeke en in Dendermonde zijn allebei al uitverkocht. De voorstelling in de Oktoberhallen in Wieze zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei om 20 uur. “Het is de enige show die dit voorjaar nog aan de kalender wordt toegevoegd”, zegt Jeroen Wiggeleer. “Snel tickets kopen is dus de boodschap. Liefhebbers kunnen online hun favoriete plaatsen kiezen.”

Tickets kosten 27 euro. Info en reservatie: www.jeroenevents.be of 0486/99.61.56.