Goedkeuring voor nieuwe weg voor verkaveling aan Oudebaan, gemeente wil wel bouwvolume beperken Nele Dooms

30 september 2019

15u20 0 Lebbeke Een nieuwe verkaveling langs de Poststraat en Oude Baan in Lebbeke, met drie appartementsgebouwen, wordt een feit. De gemeenteraad keurde alvast de nodige wegenis voor de realisatie goed. Wel wil het schepencollege het bouwvolume van het project beperken en een derde bouwlaag weigeren. Buurtbewoners verzetten zich tegen het project, maar de provincie gaf al positief advies.

Als het van projectontwikkelaar Evillas afhangt, dan komt er op de site aan de Oude Baan en de Poststraat in harte Lebbeke een bouwproject met drie appartementsgebouwen. Allemaal samen zouden die goed zijn voor ruim dertig woongelegenheden. De site, ooit het Puttemanshof genoemd en lange tijd de plek bij uitstek voor tuinders om er plantgoed te komen, ligt er al jaren verwaarloosd bij. Alleen aan de kant aan de Poststraat werden de voorbije jaren vijf huizen gebouwd. Evillas wil nu ook de rest van de site invullen en diende daar een aanvraag voor in.

Buurtbewoners lieten al blijken geen fan te zijn van het project. “Bebouwing kan, maar niet met flatgebouwen van drie verdiepingen hoog”, vinden omwonden. “Dat zal voor inkijk zorgen bij buren, gedaan met privacy. Bovendien vrezen we een serieuze toename van verkeersdrukte. Dertig woongelegenheden, dat zijn zeker zestig extra wagens. Dat betekent niet alleen meer verkeer, maar ook extra parkeerdruk.”

Voor de verkaveling kan gerealiseerd worden, is eerst een plan voor de wegenis nodig. Dat keurde de Lebbeekse gemeenteraad tijdens haar jongste vergadering alvast goed. “We geloven dat het beter is een extra weg aan te leggen om de site te ontsluiten dan de huidige huizenrij door te trekken”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Jan Vanderstraeten (CD&V). “Dat heeft zijn voordelen voor de mobiliteit. Met zo’n weg is er één centraal punt om in en uit te rijden. Dat komt de zichtbaarheid ten goede en is minder gevaarlijk dan achterwaarts van opritten van huizen rijden. Ook de huidige parkeerstrook kan zo behouden worden. De projectontwikkelaar moet overigens op eigen terrein zorgen voor 1,8 parkeerplaatsen per woongelegenheid.”

Vanderstraeten beseft dat er ook heel wat bezorgdheid is over de toestand van de site zelf, die door velen als waterziek bestempeld wordt. “De provincie heeft op dat vlak toch gunstig advies gegeven”, zegt hij. “Dat hier overigens veel meer bebouwing mogelijk is dan normaal, heeft alles te maken met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Winkelkern, dat vroeger werd goedgekeurd en waar dit gebied deel van uitmaakt. Toch vinden ook wij de bebouwing te dicht. Daarom zullen we, als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd de derde bouwlaag weigeren.”

Gemeenteraadslid Guido Van Herreweghe, die samen met zijn partij CD&V deel uit maakt van de meerderheidscoalitie, kan zich niet vinden in de beslissing. “Mijn roots liggen daar”, zegt hij. “En ik heb niet anders geweten dan dat dit gebied aan de Oudebaan elk jaar overstroomde. Wie daar bouwde in de buurt, mocht geen kelder realiseren omwille van het water. En deze projectontwikkelaar voorziet een ondergrondse parking. Als de provincie dit gunstig adviseert, raad ik ze aan eens zelf te komen kijken naar de site.”