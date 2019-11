Gezinsbond steunt OCMW met speelgoedbeurs: wat niet verkocht is, mag dienen voor eindejaarsfeest Nele Dooms

03 november 2019

12u38 2

De tweedehands speelgoedbeurs van de Gezinsbond van Lebbeke heeft dit weekend ook een sociaal doel meegekregen. In De Biekorf verzamelden tal van standhouders en verkopers om tweedehands speelgoed tegen zachte prijsjes van de hand te doen en het zo een nieuw leven te schenken. Voor wat uiteindelijk niet verkocht raakte, besloot de Gezinsbond een samenwerking met het OCMW aan te gaan.

Extraatje

“Spullen die geen nieuwe eigenaar vonden, krijgen wij”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “We kunnen ze gebruiken als een extraatje voor ons jaarlijkse eindejaarsfeest. Het OCMW zorgt er dan voor dat ook inwoners die het moeilijker hebben kunnen genieten van de sfeer van de feestdagen. Deze keer zullen we, dankzij de attentie van de Gezinsbond, ook voor wat cadeautjes voor kinderen kunnen zorgen.” Eenzelfde initiatief nemen ook de organisatoren van een ruilbeurs in kerk in de Minnestraat op zondag. Als daar wat over is, gaat dat ook naar het OCMW.