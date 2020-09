Gevel voormalig parochiecentrum Ons Huis tegen de vlakte Nele Dooms

De gevel van het vroegere parochiecentrum Ons Huis in Lebbeke is niet meer. Het was sowieso voorzien dat die, samen met de rest van het gebouw, tegen de vlakte zou gaan, maar storm Odette zorgde ervoor dat dit sneller gebeurde dan gepland. Op de site komen over afzienbare tijd 44 bejaardenflats.

Decennia lang was Zaal Ons Huis, in de Leo Duboisstraat, een begrip in Lebbeke. Heel wat verenigingen hadden er hun thuis en organiseerden er eetfestijnen, feesten, tentoonstellingen, toneel- en muziekavonden. Voor de jeugd was het een geliefde plek om te fuiven. Het gebouw was echter tot de naad versleten. Omdat een restauratie veel te duur zou worden, besliste de vzw Dekenale Werken om het parochiaal centrum, met vooraan café en achteraan feestzaal, te verkopen.

Ondertussen is Reva Ter Sig eigenaar van de site. Die plant er de bouw van 44 assistentiewoningen voor bejaarden, zoals het ook al een complex heeft op het Hoeksken in Wieze. Om dit te realiseren zijn momenteel afbraakwerken van het gebouw bezig. Zopas ging ook de gevel tegen de vlakte. Normaal gezien had de gevel er op dit ogenblik nog moeten staan, maar storm Odette zorgde daar anders voor. Die versnelde het werk van de slopers door niet alleen afsluithekken tegen de grond te smakken maar ook de gevelstenen.

Met de afbraak van de gevel is een vertrouwd gezicht in Lebbeke verdwenen. Dat zorgt voor nogal wat commotie in de gemeente. Velen dachten dat de gevel beschermd was als erfgoed, maar dat blijkt niet het geval. Er werd zonder problemen een bouwvergunning voor het nieuwe complex en de sloop afgeleverd. “Het schepencollege ging inderdaad akkoord met de afbraak van het gebouw”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Jan Vanderstraeten (CD&V). “Dit was geen beschermd gebouw. Het was alleen opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar daar zijn geen voorwaarden of verplichtingen aan verbonden, en dat werd binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Solleveld van 2013 niet hernomen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er ook geen bezwaren binnen over het erfgoedkarakter. Hier assistentiewoningen bouwen is mogelijk, want de site situeert zich in een zone voor gemeenschapsvoorziening.”