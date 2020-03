Gemeenteraden geannuleerd door coronacrisis Nele Dooms

24 maart 2020

14u59 4 Lebbeke Zowel in Lebbeke als in Buggenhout worden de gemeenteraden van deze maand geannuleerd. Aanleiding is de coronacrisis.

In Lebbeke zou de gemeenteraad normaal gezien deze maand op woensdag 25 maart plaatsvinden. In Buggenhout was die voorzien op donderdag 26 maart. Beiden worden echter afgelast. “We vinden het niet opportuun om nu in een besloten ruimte bij elkaar te gaan zitten om te vergaderen”, zegt Peter Huyck, voorzitter van de gemeenteraad in Lebbeke. “Ook wij moeten de voorzorgen volgen om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Daarom is beslist de vergadering te annuleren.” Ook in Buggenhout wordt een gelijkaardige stelling gevolgd.