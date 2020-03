Gemeenteraad afgeschaft wegens coronacrisis: oppositie wil meer overleg Nele Dooms

29 maart 2020

11u27 0 Lebbeke Dat de gemeenteraad in Lebbeke deze maand werd afgeschaft naar aanleiding van de coronacrisis zet kwaad bloed bij de oppositie. “We betreuren dat er geen overleg was”, klinkt het bij Vlaams Belang. Er wordt een oplossing gezocht om de gemeenteraadsleden toch te laten vergaderen.

Lebbeke is niet de enige gemeente die haar gemeenteraad in maart annuleerde. Ook Buggenhout deed dat bijvoorbeeld. Gemeenteraadsvoorzitter Peter Huyck van Lebbeke vond het niet opportuun om, gezien de huidige regels rond social distancing, de gemeenteraadsleden bij elkaar te brengen in de raadszaal van het gemeentehuis.

“We begrijpen de redenering wel, maar dat die beslissing om niet te vergaderen deze maand boven onze hoofden werd genomen betreuren we”, zegt oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB). “Wat we nog veel minder begrijpen, is dat de vergadering van het Bijzonder comité wel plaatsvond. In tijden als deze met het coronavirus lijkt ons dit zeker geen verstandige keuze.”

Het Vlaams Belang dringt aan op meer overleg over mogelijke alternatieven voor de maandelijkse vergaderingen. “Dit overleg moet gebeuren met alle belanghebbende partijen”, vindt Buggenhout. Gemeenteraadsvoorzitter Huyck is ondertussen op zoek naar een oplossing. “Ik heb de algemeen secretaris gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden met bijvoorbeeld Skype for Business zijn om toch gemeenteraad te kunnen houden”, zegt hij.