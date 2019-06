Gemeentelijke website in nieuw jasje Nele Dooms

17 juni 2019

12u26 0

Lebbeke beschikt voortaan over een nieuwe gemeentelijke website. “De vorige versie was immers al een tiental jaar oud en sterk verouderd”, zegt burgemeester Raf de Wolf (N-VA). “Al vorig jaar werd beslist een nieuwe website te laten maken. De voorbije maanden werd dan ook hard gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van de site.” De gemeente werkte hiervoor samen met de firma LCP. Basisprincipes voor de nieuwe website zijn eenvoud, duidelijkheid en volledigheid. Bovendien is de nieuwe site nu ook vlot bruikbaar op tablets en smartphones. De ontwikkeling ervan kostte de gemeente 34.977 euro. “Deze legislatuur vormt communicatie met de burger een belangrijk speerpunt in ons beleid”, zegt De Wolf. “We zijn dan ook verheugd dat deze website, met onder andere een vernieuwd e-loket en gebruiksvriendelijk meldingsformulier, daartoe kan bijdragen.” Inwoners die nog suggesties hebben voor de nieuwe website kunnen die melden via communicatie@lebbeke.be. Onderaan de website is hiervoor ook een formulier voorzien.