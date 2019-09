Gemeentehuis krijgt grondige renovatie met nieuw dak en nieuwe ramen Gemeente onderzoekt om het gebouw in toekomst meer te gebruiken Nele Dooms

23 september 2019

18u08 3 Lebbeke Een compleet nieuw dak en vervanging van alle ramen. Dat staat het gemeentehuis van Lebbeke, aan de Grote Plaats, te wachten. Een aannemer gaat binnenkort aan de slag. Kostprijs van de grondige én broodnodige renovatie: ruim 310.000 euro.

De renovatie van het gemeentehuis van Lebbeke komt geen dag te vroeg. Het neoclassicistisch gebouw, beschermd als monument en dorpsgezicht, doet nog regelmatig dienst voor onder andere vergaderingen van de gemeenteraad, huwelijken en ontvangsten van bijvoorbeeld jubilarissen. Maar het complex dateert wel al uit 1870 en is ondertussen dringend aan vernieuwing toe.

“Het schrijnwerk van de ramen bijvoorbeeld is er enorm slecht aan toe”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Verf bladdert af en stukken hout brokkelen gewoon af. We zijn dan ook blij dat we de restauratiewerken kunnen gunnen hebben en een aannemer aangesteld, die met het project kan starten.”

Positief voor energiefactuur

Het restauratieproject, waarvoor al jaren een aanvraag liep en de wachttijd almaar opliep, omvat een volledige vernieuwing van het dak. Ook alle ramen aan de achterzijde van het gemeentehuis worden vervangen. De vernieuwingswerken starten nog eind deze maand en zullen tot eind januari duren.

Het project heeft meteen ook positieve vooruitzichten voor de toekomstige energiefactuur van de gemeente. “Door de vernieuwing van dak en ramen, wordt het gebouw ook meteen extra geïsoleerd”, zegt De Wolf. “Daardoor wordt het gemeentehuis een pak energiezuiniger. Zo zullen de stookkosten dalen. Dat is goed voor de portemonnee én voor het klimaat.”

Als de werken aan dak en ramen klaar zijn, wil het gemeentebestuur het gebouw ook binnenin een opknapbeurt geven. “Ook die kant kan een verfraaiing gebruiken”, zegt De Wolf. “We zullen de nodige centen vrijmaken voor nieuw sanitair en ook de elektriciteit moet vervangen worden. Vervolgens willen we onderzoeken of het in de toekomst niet mogelijk is om enkele gemeentelijke diensten in dit gebouw onder te brengen, zodat het intensiever gebruikt wordt. Zo wordt het meer toegankelijk voor de Lebbeekse inwoners.”

De totale kostprijs van de restauratie loopt op tot 314.000 euro. Van de Cel Onroerend Erfgoed komt er een subsidie van 107.000 euro.