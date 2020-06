Gemeente zorgt voor zomeraanbod: van lokale ontdekkingen tot verborgen plekjes Nele Dooms

17u54 0 Lebbeke In wat een uitzonderlijke zomer belooft te worden door de coronacrisis, heeft het Lebbeekse gemeentebestuur een zomeraanbod uitgewerkt. Het moet inwoners leiden naar lokale ontdekkingen en verborgen plekjes. Die zijn in een toeristische brochure gegoten. “Ideaal voor wie kiest om vakantie in eigen land te beleven”, klinkt het.

Thuis blijven in de vakantie, hoeft niet saai te zijn. Dat wil Lebbeke bewijzen met een nieuwe toeristische brochure die liefhebbers deze zomer makkelijk de weg moet wijzen naar leuke plaatsen in Lebbeke, Wieze en Denderbelle. De brochure omvat ‘twaalf onverwachte hoogtepunten en 43 authentieke tips’. Door QR-codes te scannen is er nog meer informatie te vinden over bezienswaardigheden, net zoals een actuele lijst van alle restaurants en cafés. De uitgave heeft ook aandacht voor de geschiedenis van Lebbeke.

“Als je op reis gaat is het zo plezant als iemand uit het dorp waar je verblijft, je vertelt waar je de mooiste wandeling kan maken of het lekkerste lokale gerecht vindt”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA), die het initiatief nam om de brochure uit te werken. “Dat gevoel willen we meegeven in onze nieuwe brochure. Daardoor kan ze niet alleen dienen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van overal in het land die kennis willen maken met wat Lebbeke, Wieze en Denderbelle te bieden hebben. Er zullen er velen versteld staan van wat er allemaal om de hoek te vinden is.”

“Alles even loslaten”

Ook schepen van Toerisme Maria Van Keer (CD&V) is enthousiast. “Lokaal toerisme is in deze uitzonderlijke tijden extra belangrijk”, zegt ze. “Met dit prachtige boekje heeft de lezer alles in handen om er een ongelofelijke zomer van te maken. Na de voorbije maanden is het goed om alles even los te kunnen laten. Dat kan door te genieten van het erfgoed en onze vele tradities en gewoonten.”

De toeristische brochure wordt zaterdag officieel voorgesteld en belandt vervolgens in alle brievenbussen in Lebbeke.