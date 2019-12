Gemeente zoekt meters en peters voor nestkastjes Nele Dooms

11 december 2019

19u11 0 Lebbeke De milieudienst van Lebbeke gaat op zoek naar inwoners die meter of peter willen worden van een nestkastje. Lebbeke wil immers ook voor broedvogels een gastvrije gemeente zijn.

In het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) zullen een aantal nestkasten opgehangen worden op openbaar domein. Maar bij deze actie wil de gemeente graag ook inwoners betrekken. “Wie een geschikte plaats in zijn buurt weet om een nestkastje op te hangen en vervolgens het onderhoud ervan op zich wil nemen, kan ons dat melden”, zegt milieu-ambtenaar Nathalie Willems. “Zij kunnen dan één van onze nestkastmeters of -peters worden. Bedoeling is wel dat de nestkasten opgehangen worden op openbaar domein en niet in de eigen tuin.”

Geïnteresseerden mogen zelfs hun eigen nestkast in elkaar timmeren. Daarvoor vindt op zaterdagvoormiddag 1 februari een workshop plaats in De Biekorf. Maar er zijn evengoed afgewerkte exemplaren. “De meter of peter zorgt voor het ophangen van de nestkast en verwijdert na het broedseizoen het eventuele nestmateriaal en maakt de kast schoon”, zegt Willems. “Ze kunnen ook rapporteren over het broedsucces in de nestkastjes.” Het project is in de eerste plaats bestemd voor de meest populaire soorten vogels, zoals koolmees, pimpelmees, roodborst en mus. Inschrijven voor het project kan tot 15 januari via milieudienst@lebbeke.be.