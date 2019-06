Gemeente ziet af van renovatieplannen sporthal en gaat voor nieuwbouw Nele Dooms

06 juni 2019

10u34 0 Lebbeke Er komt een gloednieuwe sporthal op de sportsite aan de Koning Alberstraat in Lebbeke. Het Lebbeekse schepencollege zet de samenwerking met het architectenbureau voor de aanvankelijke renovatieplannen van de huidige sporthal stop. De lange duur van een renovatieproject en torenhoog prijskaartje doen die plannen de nek om. “We hopen de nieuwbouwwerken al in 2020 te starten”, zegt schepen van sport Goedele Uyttersprot (N-VA).

Een nieuw Masterplan dat voor de gemeentelijke sportsite in Lebbeke werd opgemaakt omvatte naast een verlichtingsproject voor de atletiekpiste, met bijhorend bouw van een tribune en kleedkamers, en de aanleg van een BMW-parcours en extra parking richting Konkelgoed ook een renovatie en uitbreiding van de huidige sporthal. De toegang moest anders, de infobalie zou verhuizen, cafetaria en sportzaal vernieuwd en een uitbreiding voorzag in onder andere extra kleedkamers en sportaccommodatie. Maar bij nader inzien blijkt dat nu echter niet evident.

“We hadden de intentie om dit Masterplan met renovatieproject uit te voeren, maar er doken problemen op”, legt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) uit. “Grootste hindernis bleek de timing van dit project te zijn. Voor renovatie zou de sporthal twee jaar gesloten zijn, met alle gevolgen van dien van de vele sportclubs die er nu gebruik van maken. We gingen op zoek naar alternatieve locaties voor hen , maar er bleek geen oplossing. Clubs twee seizoenen zonder sportmogelijkheden zetten, dat kan niet. Bovendien komt daar ook nog eens het gigantische prijskaartje bij. De drie fases van het Masterplan werden aanvankelijk geraamd op 2, 6 miljoen euro, maar nu blijkt de renovatie alleen al op te lopen tot 4,8 miljoen euro.”

Het schepencollege heeft daarom beslist de stekker uit het project te trekken en te herbeginnen. In de plaats is beslist nu voluit voor een nieuwbouw te gaan. “Daar is zeker plaats voor op de huidige sportsite”, zegt sportfunctionaris Marnix Van Cauter. “Voordeel is dat terwijl de nieuwbouw gebouwd wordt,de huidige sporthal gewoon in gebruik kan blijven. Daarna kunnen we bekijken wat we met dat gebouw kunnen doen op vlak van nieuwe invulling. En ondertussen kan de werking van de sportclubs gewoon altijd blijven doorlopen.”

De gemeente gaat nu op zoek naar een studiebureau om het nieuwbouwproject uit te werken. Een verlanglijstje voor de invulling van het nieuwe complex is zo ongeveer klaar. “We denken aan een polyvalent omnisportzaaltje, een 300 vierkante meter grote sportzaal, een hal voor gevechtssport met twee tatami’s en boksmogelijkheid, voldoende kleedkamers, een nieuwe cafetaria en vergaderzalen”, zegt Uyttersprot.