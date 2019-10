Gemeente zet zwerfvuilpeters en -meters in de bloemetjes Nele Dooms

15u50 0 Lebbeke De gemeente Lebbeke zette haar vele zwerfvuilmeters en -peters in de bloemetjes. Dat gebeurde als slot van Handhavingsweek, waarbij er meer controles plaatsvinden op sluikstorten.

Politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten en gemeentelijke diensten houden tijdens de Handhavingsweek een extra oogje in het zeil tegen zwerfvuil. “Maar onze zwerfvuilpeters en -meters zetten zich het hele jaar door in voor de strijd tegen zwerfvuil”, zegt milieuambtenaar Nathalie Willems. “Gewapend met grijper en vuilzak, trekken ze er regelmatig in hun eigen buurt op uit om het zwerfvuil op te ruimen en sluikstorten te spotten. Zo dragen ze een aanzienlijk steentje bij tot een propere gemeente. Ondertussen telt Lebbeke al liefst 116 vrijwilligers die deze taak op zich nemen. Voor hun inzet verdienen ze een welgemeende bedanking.” De zwerfvuilmeters en -peters kregen een receptie aangeboden in het Jeugdontmoetingscentrum en ontvingen een attentie.