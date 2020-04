Gemeente zet in op groepsaankoop voor zonnepanelen Nele Dooms

17 april 2020

15u06 1 Lebbeke Voor een zesde keer kunnen inwoners van Lebbeke inschrijven voor een groepsaankoop voor zonnepanelen. Het gemeentebestuur werkt daarvoor samen met Energiehuis vzw BEA.

Door een groepsaankoop te organiseren, wil het Lebbeekse gemeentebestuur de prijs voor de inwoners van zo’n installatie met zonnepanelen zo laag mogelijk te houden. “De gemiddelde terugverdienprijs is zo’n vijf à zes jaar”, weet schepen van Energie Mike Torck (Groen). “Zonnepanelen zijn tegenwoordig goedkoper dan ooit en voor 4.500 euro kan een gezin een kwaliteitsvolle installatie voorzien die goed is voor de productie van een gemiddeld gezin per jaar, die haar jaarlijks elektriciteitsverbruik dekt.”

Volgens Torck is het een goede investering voor wie zijn energiefactuur onder controle wil houden en tegelijk zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen. “Wie bovendien nog dit jaar een installatie op het dak legt, kan nog 15 jaar gebruikmaken van het systeem van de terugdraaiende teller”, benadrukt de schepen.

Vrijblijvend inschrijven kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen. Wie dat doet, wordt gecontacteerd voor een online gesprek met een adviseur. De eerste 500 installaties worden gegarandeerd geïnstalleerd voor 31 december van dit jaar. Op 4 mei om 19 uur vindt een online infosessie plaats voor alle geïnteresseerden.

Info: 052/46.82.47 of milieudienst@lebbeke.be.