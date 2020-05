Gemeente zet in op extra speelstraten: aanvraagperiode verlengd tot midden juni Nele Dooms

20 mei 2020

15u30 3 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke wil deze zomervakantie meer speelstraten mogelijk maken in de gemeente. De aanvraagperiode is daarom verlengd tot 15 juni.

“Door de coronamaatregelen zien veel mensen hun vakantieplannen gewijzigd”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Binnen- en buitenlandse reizen, daguitstappen, evenementen in Lebbeke en omgeving vallen weg of zullen anders verlopen dan we gewoon zijn. Daarom willen we een alternatief bieden voor een leuke zomer. In speelstraten kunnen kinderen zich ongetwijfeld uitleven. Het is ideaal voor veel gezinnen met kinderen om de vrije tijd in te vullen.”

In een speelstraat mag geen doorgaand verkeer rijden en kunnen kinderen veilig op straat spelen. De straat wordt daarvoor afgezet met nadarhekken. De aanvraagperiode voor een speelstraat in de zomervakantie liep normaal gezien tot 20 maart. Tegen die datum hadden bewoners van de Haagstraat en de Kruisstraat al een aanvraag ingediend. “Maar sinds we pas midden maart beland zijn in een nieuw normaal, kunnen we ons voorstellen dat nu bij nog meer bewoners het idee leeft dat een speelstraat deze zomer niet slecht zou zijn”, zegt Torck. “We willen ook hen de kans geven nog een aanvraag te doen. Daarom leggen we een nieuwe aanvraagperiode in, die loopt tot 15 juni.”

Alle info over speelstraten in Lebbeke is te vinden op www.lebbeke.be/een-speelstraat-organiseren of bij de mobiliteitsdienst op 052/46.82.51.