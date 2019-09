Gemeente wil inzetten op “samen gezond ouder worden” Nele Dooms

19 september 2019

15u41 0 Lebbeke “Samen gezond ouder worden”. Daar wil het gemeentebestuur van Lebbeke op inzetten. Het heeft daarvoor een aanvraag ingediend naar aanleiding van een projectoproep van de VVSG, Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten.

“Gemeenten konden zich inschrijven met projecten tegen vereenzaming en sociaal isolement bij ouderen”, zegt schepen van sociale zaken Goedele Cock (sp.a). “Er is een subsidiepot van 170.000 euro te verdelen. Ons project omvat de inzet van een ouderenconsulent die alle 85-plussers in onze gemeente en huisbezoek zal brengen om hun mentale en fysieke gezondheid in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen we een beleid uitwerken om deze mensen meer te laten participeren in de samenleving. De 85-plussers in onze gemeente maken 3 procent uit van de bevolking”.

De Cock maakte dit bekend tijdens de gemeenteraad, na een voorstel van oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld) voor de oprichting van een Buurtzorgnetwerk. “Bedoeling daarvan is mensen lang thuis te laten wonen”, zegt Saeys. “Dat kan door buren, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners te laten samenwerken. Door op elkaar in te spelen kunnen zij dan tegemoet komen aan allerlei zorgvragen. Eens boodschappen meebrengen, planten water geven of samen een kop koffie drinken, maakt vaak een wereld van verschil.”

Saeys vroeg tijdens de gemeenteraad om de oprichting van een dergelijk Buurtzorgnetwerk goed te keuren. Maar omdat het schepencollege al het project “Samen gezond ouder worden” had ingediend voor subsidie, ging de meerderheid daar niet op in.